Allgemeine Öffnung ab 19. Mai fix

Im Burgenland habe die Entwicklung der Coronavirus-Zahlen gezeigt, dass die Öffnungsschritte „richtig und wichtig“ gewesen seien. „Nichtsdestrotrotz ist klar – was Covid-19 betrifft, was die Situation der Öffnung betrifft, dass wir ganz sensible Schritte setzen müssen. Man muss der Bevölkerung auch ganz klar signalisieren, dass das ein nächster Schritt hin zur Normalität ist“, so Doskozil.

Begleitende Sicherheitsmaßnahmen

Wie angekündigt werden viele bisher geschlossene Bereiche wieder aufsperren dürfen. Dazu gehören die Gastronomie, die Hotellerie, geschlossene Sportstätten wie Fitnessstudios, die meisten Kultureinrichtungen und Freizeitbetriebe. Eine Ausgangsbeschränkung wird es nicht mehr geben. Die Lockerungen werden durch Sicherheitsmaßnahmen wie Zutrittstests, Registrierpflicht von Gästen, Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sowie Kapazitätsbeschränkungen begleitet – mehr dazu in Regeln für Öffnung präsentiert.

In allen Bereichen muss man für den Zugang einen negativen Infektionsstatus nachweisen können – entweder digital oder auf Papier. Es braucht entweder einen negativen Coronavirus-Test, eine Impfung oder ein Attest für eine überstandene Covid-19-Erkrankung. Die seit Monaten geschlossene Gastronomie darf sowohl innen als auch außen öffnen – und zwar von 5.00 bis 22.00 Uhr.

Treffen mit Beschränkungen

Die Schulen kehren bereits am 17. Mai in den Vollbetrieb zurück. Bei privaten Zusammentreffen dürfen sich tagsüber zehn Erwachsene plus Kinder treffen, nachts und im Inneren nur vier. Weitere Öffnungsschritte wird es laut Bundeskanzler Kurz spätestens per 1. Juli geben. Diese könnten dann auch Hochzeiten, große Feste und Vereinsveranstaltungen betreffen. Je besser sich alle an die noch geltenden Einschränkungen hielten, desto schneller würden weitere Öffnungsschritte möglich, so Kurz bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag.

Erleichterung über Öffnungsschritte

Helmut Tury, Tourismusobmann in der Wirtschaftskammer, ist erleichtert über die Öffnungsschritte am 19. Mai. Die Herausforderungen des vergangenen Jahres seien nicht spurlos an den Betrieben vorbeigegangen, sie würden weiterhin Unterstützung brauchen, sagte Tury.