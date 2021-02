Fitnessbranche befürchtet Pleitewelle

Der Fitnessbranche geht langsam die Kraft aus. Bis Ende Februar mussten die Betriebe schon fast 200 Tage geschlossen halten. Das wirkte sich signifikant auf den Kundenstamm aus: 25 bis 30 Prozent der Mitglieder kamen den Studios schon abhanden. Betroffen ist auch der burgenländische Branchensprecher Johann Hergovich, der in Eisenstadt selbst ein Studio betreibt.

„Wir legen im Jänner den Grundstein für das ganze Jahr. Die Leute, die sich da motivieren können, die wir motivieren in all unseren Studios, die haben wir dann lange. Im April steigt kaum noch jemand ein“, gibt sich Hergovich pessimistisch.

„Staatliche Hilfen reichen nicht“

Die staatlichen Hilfen würden auf Dauer auch nicht reichen. Seit Jahresbeginn bekommt Hergovich etwa 30 Prozent des Umsatzes ersetzt. Inklusive Kurzarbeit werden maximal 50 Prozent des normalen Umsatzes abgedeckt. Das sei zu wenig, wie Hergovich vorrechnet.

Aufsperren Anfang März wäre für Überleben wichtig

„Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb. Wir haben keinen Einkauf in dem Sinn, dass man sagt: ‚Du hast keinen Wareneinkauf gehabt, also ist es ja nicht so schlimm, wenn du nur mit 30 Prozent leben musst‘. Wir brauchen aber zumindest 70 Prozent unseres Umsatzes“, so Hergovich.

Eine Wiederöffnung Anfang März wäre für das Überleben vieler Betriebe wichtig. Sicherheitskonzepte gebe es, man tue alles, was notwendig sei – und befürworte auch Eintrittstests für Kunden.