70 Jahre OSG: „Verlässlicher Partner“

Die neue OSG-Zentrale in Oberwart ist Symbol für den Aufstieg einer kleinen lokalen Genossenschaft zum großen Wohnbauträger mit burgenlandweit 380 Beschäftigten. Bei der Jubiläumsfeier wurde am Freitag an die Anfänge der OSG vor 70 Jahren erinnert. Zuerst baute man ausschließlich Einfamilienhäuser, dann auch mehrgeschossige Wohnanlagen. Zunächst baute man nur in Oberwart und Umgebung, später im ganzen Land.

ORF

„Mittlerweile haben wir unser Tätigkeitsfeld erweitert, wobei der Fokus nach wie vor auf der Errichtung von Wohnungen und Reihenhäusern liegt. Wir habe uns aber sehr stark auch im Sozialbereich engagiert, indem wir Pflegeheime errichten und uns ins den verschiedenen Segmenten des Wohnen im Alter engagieren“, so OSG-Vorstandsobmann Alfred Kollar.

Trend hin zu alternativen Energiesystemen

Schon früh setzte die OSG auf alterative Energiesysteme. Dieser Trend hat sich in den vergangenen Jahren noch verstärkt, auch auf Wunsch der Landespolitik. „Leistbarer Wohnraum in Verbindung mit Ökologisierung: Das ist das Ziel, das wir uns als Land gesetzt haben. Das ist aber auch das Ziel, dass die OSG verfolgt. Das wurde in den vergangenen 70 Jahren hervorragend umgesetzt“, erklärte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

ORF

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) lobte die OSG als „verlässlichen Partner“. Die Wohnbaugenossenschaften seien aber aufgefordert, sich selbst ständig zu hinterfragen. „Wir stellen wir uns zukünftig sozialen Wohnbau vor? Kann es nächste Entwicklungsschritte geben und wie sind die Bedürfnisse der Bevölkerung?“, so Doskozil.

ORF

Das Bauvolumen der OSG ist von 27 Millionen Euro im Jahr 2000 auf fast 163 Milionen Euro im Vorjahr gestiegen. 70 Jahre nach ihrer Gründung ist die OSG im Neubau der größte gemeinnützige Wohnbauträger Österreichs.