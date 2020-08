OSG setzt auf Photovoltaikanlagen

Die OSG und die Futuregrid.energy GmbH schlagen gemeinsam den „Green Way“ ein. Die beiden Unternehmen statten Neubauten der OSG, aber auch bereits bestehende Wohnanlagen und Reihenhäuser mit Photovoltaikanlagen aus. Die Futuregrid.energy Gmbh von Eigentümer und Geschäftsführer Andreas Schneemann übernimmt die Planung und Realisierung der Photovoltaikanlagen.

Solarstrom soll Betriebskosten senken

Der produzierte Solarstrom soll die Betriebskosten der OSG-Mieter senken. Leistbares Wohnen und eine umweltfreundliche Bauweise passen also zusammen, so OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar. Die OSG ist damit – nach eigenen Angaben – eines der ersten Unternehmen, das den Green Deal der Europäischen Union im genossenschaftlichen Wohnbau realisiert. Es sei ein echtes Vorbild-Projekt, dass der Vorreiterrolle des Burgenlandes für die österreichischen Energie-Zukunft gerecht werde, so Kollar und Schneemann.