Grüne: Vorbereitungen für Gemeinderatswahl

Im Wahlkampf sollen die Themen Klimaschutz und Transparenz eine zentrale Rolle spielen. Ziel der Grünen ist laut Landessprecherin Regina Petrik, in den Ortsparlamenten stärker werden. „Wir wollen wachsen. Wir wollen in 30 Gemeinden vertreten sein. Wir wollen mindestens 35 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte haben“, so Petrik.

ORF

Die Landessprecherin gab sich bei der Klausur zuversichtlich, dieses Ziel bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr erreichen zu können: „Es gibt immer mehr Menschen, die sich für Klimaschutz und Umweltschutz einsetzen möchten. Das ist ganz konkret in der Gemeinde sehr gut möglich. Und: Sie wollen sich mit den Grünen für mehr Transparenz einsetzen. Auch da wissen wir ganz gut, wie das geht“, so Petrik. Die Grünen sind derzeit in 22 Gemeinden mit insgesamt 27 Gemeinderäten vertreten. Die Landespartei unterstütze diese mit Know-How und Fachexpertise sowie im Wahlkampf, so Petrik.