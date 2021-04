Photovoltaik: Grüne fordern „Dachoffensive“

Prinzipiell sind die Grünen für den Ausbau der Photovoltaikanlagen, doch sie wollen damit nicht auf Feldern und Wiesen starten, sondern auf Dächern, Parkplätzen und Lärmschutzwänden. So sehe es auch das burgenländische Raumplanungsgesetz vor, argumentierten die Grünen am Donnerstag. Die Energie Burgenland plane aber einen anderen Weg, kritisierte die Klubobfrau der Grünen, Regina Petrik. „Das ist eine regelrechte PV-Invasion der Energie Burgenland auf der grünen Wiese und die muss gestoppt werden. Wir sehen das mit großer Sorge, weil diese Freiflächen-Anlagen, die hier projektiert sind, sind völlig überdimensioniert. Sie zerstören die landwirtschaftlich wertvollen Böden, sie verschandeln die Landschaft und sie ignorieren die gesetzlichen Grundlagen und die Vorgaben des burgenländischen Raumplanungsgesetzes.“

Petrik: „PV-Invasion der Energie Burgenland“

Man wisse zum Beispiel von einem geplanten Projekt in Wallern, sagte der grüne Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller. „Da geht es im Erstausbau um 45 Hektar – also nicht um zwei, drei, sondern um 45 Hektar. Das sind alleine reine PV-Fläche, 20 Hektar nur Paneele – mit dem Abstand dazwischen werden es halt dann 45 – auf bestem Ackerboden und das ist unserer Ansicht nach nicht okay, dass man hier Energiegewinnung auf Kosten der Nahrungsmittelproduktion macht.“ Die Grünen fordern, dass sich die Zonierung für PV-Anlagen nicht an den Interessen der Konzerne, sondern an den Kriterien der Raumplanung orientieren müsse.

Energie Burgenland: Bei Flächennutzung NGOs und Bevölkerung eingebunden

Von der Energie Burgenland hieß es am Donnerstag in einer ersten Reaktion dazu, dass Dach- und Flächen-Photovoltaik ein wichtiger Bestandteil seien, um das Burgenland für kommende Generationen lebenswert zu erhalten. Man werde den Einsatz von Dach-Photovoltaik massiv vorantreiben. Flächen werde man dort nutzen, wo es unter Einbindung der Bevölkerung, der NGOs auch volle Unterstützung gebe. In diesem Zusammenhang verweist die Energie Burgenland auf ihre Zitat „umfassenden Photovoltaikangebote und ihre vielen bereits realisierte Dachprojekte“.