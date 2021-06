Oslip: Bubich zieht sich als Bürgermeister zurück

Die ÖVP-Gemeinderatsfraktion in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat Gemeinderätin Margit Wennesz-Ehrlich einstimmig als Bürgermeisterkandidatin nominiert. Deshalb wird eine Bürgermeisterwahl notwendig, die durch den Gemeinderat erfolgt.

Stefan Bubich ist seit Herbst 2016 Bürgermeister in Oslip. Anfang des Vorjahres ist Bubich in die Kritik geratenen, weil er den ehemaligen SPÖ-Vizebürgermeister wüst beschimpft und sich dafür später entschuldigt hat – mehr dazu in Oslip: Wüste Beschimpfung von ÖVP-Bürgermeister und Oslip: Bürgermeister entschuldigt sich. Der Fall warf damals auch Schatten auf den Landtagswahlkampf, sogar ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Steiner musste sich einschalten.