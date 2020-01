Oslip: Wüste Beschimpfung von ÖVP-Bürgermeister

In einem Schreiben an die Gemeinde prangerte der Osliper Franz Schneider, der vor mehr als zwei Jahrzehnten selbst im Gemeinderat für die SPÖ tätig war, Missstände an. Es ging um die Leichenhalle, Beleuchtungskörper und um den Zustand von Gemeindestraßen. Das Antwortschreiben von Bürgermeister Stefan Bubich (ÖVP) fiel deftig aus. Bubich bezeichnete in dem Schreiben Schneider unter anderem als Psychopathen und Schwein.

Die Nachricht begann damit, dass Bubich Schneider das Du-Wort entzog. Dann folgte schon die erste Beschimpfung: „Drittens, werde ich die Konversation mit Ihnen abbrechen, denn mit Arschlöcher wie mit Ihnen diskutiere ich grundsätzlich nicht. Und mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch, so wie es mir viele Osliperinnen und Osliper bereits gesagt haben“.

Auch machte der Ortschef Andeutungen, dass der 72-Jährige bald in besagter Leichenhalle landen könnte. Bubich beendete das Schreiben damit, dass er sagte, dass Schneider „ein Schwein“ sei.

Schneider leitete rechtliche Schritte ein

Schneider wiederum leitete nun rechtliche Schritte in die Wege. „Ich habe bei der Landesregierung einen Antrag wegen Amtsmissbrauches eingebracht, weil er mich via Mail und offiziell als Bürgermeister wüst beschimpft hat. Ich habe heute auch eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eingebracht wegen Amtsmissbrauchs und Ehrenbeleidigung“, so Schneider gegenüber dem ORF Burgenland.

Doskozil fordert Aufklärung

Bürgermeister Stefan Bubich war am Freitag trotz mehrmaliger Nachfragen nicht erreichbar. Neben seinem Job als Bürgermeister ist Bubich auch Geschäftsführer des ÖVP-Gemeindebundes.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sendete in dieser Causa einen offenen Brief an den Präsidenten des ÖVP-Gemeindebundes Leo Radakovits. In diesem schrieb Doskozil, dass derartige Übergriffe auch in Intensivwahlkampfzeiten nicht zu entschuldigen seien und bittet Radakovits den Vorfall aufzuklären und für die nötigen Konsequenzen zu sorgen. ÖVP-Gemeindebundpräsident Leo Radakovits sagte in einer ersten Reaktion, dass er den offenen Brief noch nicht erhalten habe. Bei Vorliegen aller Details werde die Sachlage geprüft, so Radakovits.

Der Brief des Osliper Bürgermeisters