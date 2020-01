Oslip: Bürgermeister entschuldigt sich

Als „Schwein“ und „Arschloch“ hatte Bubich den 72-jährigen Osliper Franz Schneider in einem E-Mail bezeichnet, nachdem Schneider Straßensanierungen und eine Sanierung der Leichenhalle urgiert hatte – mehr dazu in – Oslip: Wüste Beschimpfung von ÖVP-Bürgermeister.

In einem E-Mail, das Schneider auch dem ORF Burgenland zur Verfügung stellte, entschuldigt sich Bubich mit folgenden Worten: „Ich möchte mich für meine unverantwortliche Entgleisung entschuldigen. Unabhängig der vorangegangenen Vorkommnissen war die Wortwahl inakzeptabel. Der lange Zeit aufstachelnde Konflikt zwischen uns hat sich leider in einem schwachen Moment auf wenige aggressive Zeilen reduziert. Das hätte nicht passieren dürfen. Für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.“

Entschuldigung nicht angenommen

Schneider – er war früher SPÖ-Vizebürgermeister – nimmt die Entschuldigung allerdings nicht an und fordert Bubichs Rücktritt. Er will, dass die Gemeindeabteilung aktiv wird und wirft dem Bürgermeister Amtsmissbrauch vor. Außerdem übermittelte er eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft auch wegen Ehrenbeleidigung.

Der Fall wurde kurz vor der Landtagswahl bekannt, ÖVP-Chef Thomas Steiner schaltete sich persönlich in die Causa ein – mehr dazu in – Steiner möchte Oslip-Causa klären.