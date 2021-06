Commerzialbank

CBM-Prozess: Privatkunden klagen Land

Am Landesgericht Eisenstadt hat am Dienstagvormittag der erste Prozess in der Causa Commerzialbank Mattersburg begonnen. Zwei Sparerinnen klagen das Land Burgenland. Dieses habe seine Pflichten als Revisionsverband vernachlässigt, argumentierte Anwalt Ernst Brandl, der die beiden Klägerinnen bei dem Zivilrechtsprozess vertritt.