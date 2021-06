Gericht

CBM-Prozess: Privatkunden klagen Land

Am Landesgericht Eisenstadt findet am Dienstag ein Zivilrechtsprozess nach der Commerzialbank-Pleite statt. Zwei ehemalige Privatkunden der Bank klagen das Land Burgenland – mit der Begründung der Pflichtverletzung, was das Land zurückweist. Die Bank wurde vergangenen Juli geschlossen, nach mutmaßlichen Betrügereien durch Bankchef Martin Pucher.