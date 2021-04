Chronik

Spitalsneubau in Oberwart im Plan

In der Coronaviruskrise steht die Zahl der Intensivbetten im Fokus des Interesses, so auch im Krankenhaus Oberwart. Der Spitalsstandort im Südburgenland wird allerdings generell ausgebaut. Der Baufortschritt sei ebenso im Plan wie die Baukosten, so die KRAGES gegenüber der APA. Der Patientenbetrieb soll demnach im zweiten Halbjahr 2024 starten.