KH Oberwart: Leitspital für Region

Das Krankenhaus wird mit 319 Betten, sieben Operationssälen, einer Herzkatheter-Station, moderner Radiologie und einer Dialyse-Einheit ausgestattet. Auch Isolierbereiche sind vorgesehen. Die Gesamtkosten beziffert Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) mit maximal 235 Millionen Euro.

„Für das Burgenland ist das sicherlich ein Highlight. Es ist sicher eine der größten, wenn nicht die größte Baustelle des Burgenlandes, die wir selbst mitereleben werden. Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist, hier in Oberwart zu investieren, in Gols zu investieren, in die Gesundheit zu investieren, aber genau so in die Pflege zu investieren.Diese Coronakrise, die wir aktuell durchleben, hat uns vor Augen geführt, was eigentlich wichtig. Die Gesundheitsversorgung ist für die Bevölkerung ein ganz wesentliches Gut. “, so Doskozil.

Rucker: Wichtiges Signal in Zeiten von Corona

„Das Krankenhaus Oberwart ist das größte Hochbauprojekt im Burgenland. In Zeiten, in denen das Coronavirus auch zu einer wirtschaftlichen Krise geführt hat, ist es wichtig, dass man ein Signal setzt, dass das Leben weitergeht“, betont auch Hans Peter Rucker, Geschäftsführer der Krankenanstaltengesellschaft KRAGES, die Bedeutung des neuen Spitals.

Der frühere SPÖ-Soziallandesrat Norbert Darabos hatte 2016 die Baukosten auf rund 160 Millionen Euro geschätzt, plus Baukostenindex, wie er hinzufügte – mehr dazu in Plan für Krankenhaus nimmt Formen an. Dieser Baukostenindex, der die Teuerungen bewertet und das erweiterte Leistungsangebot seien die Gründe, warum die Kosten heute mit 235 Millionen Euro beziffert werden.

Rosner: Investitionen in Kanal und Wasserleitung

Was mit dem derzeitigen Krankenhausgebäude passiert, steht noch nicht fest. Für Oberwarts Bürgermeister und Zweiten Landtagspräsidenten Georg Rosner (ÖVP) handelt es sich dabei um gut investiertes Geld, er spricht von einem Meilenstein. „Wir als Stadtgemeinde haben natürlich versucht, dementsprechend unsere Hausaufgaben zu machen. Wir haben in der Region rund um das Projekt Investitionen in die Infrastruktur getätigt. Wir haben über 300.000 Euro für Kanal und Wasserleitung investiert“, so Rosner.

Kritik kommt von Markus Ulram, Rosners Parteikollege und Klubobmann im Landtag. Ulram fordert einen parlamentarischen Kontrollausschuss. Die geplante Sanierung des Krankenhauses wurde 2013 abgesagt und damit 10 Millionen Euro für die Planung „in den Sand gesetzt“, so Markus Ulram. Auch die Kostenschätzungen für den Neubau seien in die Höhe höher als ursprünglich geplant, so Ulram.

AK: Krankenhausbau als Wirtschaftsmotor

Lob gibt es hingegen von der Arbeiterkammer Burgenland. „Es ist richtig, möglichst bald mit dem Neubau des Krankenhauses in Oberwart zu beginnen. Denn das sichert Arbeitsplätze in der Region, nicht nur rund 950 im Krankenhaus selbst, sondern auch bei den regionalen Zulieferern und während des Baus im beteiligten Bau- und Baunebengewerbe“, so Präsident Gerhard Michalitsch und Vizepräsidentin Bianca Graf in einer Aussendung.