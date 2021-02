ASV Draßburg: Kuriose Begründung für Novomatic-Sponsoring

„Novomatic zahlt alle“, dieser Satz, gefallen in einer Finca auf Ibiza, ausgesprochen vom damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, ist in die jüngere österreichische Geschichte eingegangen. „Novomatic zahlt nicht alle“, sagen Spitzenvertreter der Unternehmens selbst. Wen Novomatic wirklich zahlt oder gezahlt hat, das geht aus einer internen Liste des Glücksspielkonzerns hervor, die ein Rechecheverbund der ZiB2, von „profil“ und „Standard“ ausgewertet hat. Die Spendenliste zeigt diverse Sponsorings an Vereine, die über gute politische Kontakte verfügen – mehr dazu in Rechercheteam veröffentlicht Teile der Novomatic-Spendenliste. Dazu zählt der ASV Draßburg, dessen Präsident der ehemalige SPÖ-Klubobmann und Landesrat Christian Illedits war.

Novomatic bringt Anzeige wegen Infoweitergabe ein Der Glücksspielkonzern Novomatic geht als Reaktion auf eine Recherche von „profil“, „Standard“ und ZIB2 – deren Ergebnisse noch nicht einmal veröffentlicht wurden – weiter in die Offensive. In einer Anfrage hatten die Medien dem Glücksspielkonzern eine Sponsoring- und Spendenübersicht vorgehalten, die bei Ermittlungen sichergestellt worden war.

2011: Aufstieg in die Burgenlandliga

Seit 2007 sponsert die Novomatic-Tochter Admiral den ASV Draßburg. Der wurde am Ende der Saison 2006/07 Dreizehnter – in der Zweiten Landesliga Mitte. Insgesamt lagen von der Bundesliga abwärts 59 burgenländische Mannschaften vor Draßburg. Eine Saison später lief es besser, Platz vier in Liga fünf. Wer Draßburg bis 2011 in der höchsten burgenländischen Liga suchte, tat das vergeblich – erst vor zehn Jahren gelang der Aufstieg dorthin. 2012 entstand in Draßburg die erste Öko-Sportanlage des Landes, die 900.000 Euro kostete und aus Mitteln der Dorferneuerung gefördert wurde.

2019 dann der größte Erfolg der Draßburger: Meister der Burgenlandliga, Aufstieg in die Regionalliga. Nach dem Aus des SV Mattersburg im Zuge des Commerzialbankskandals trifft die Aussage von Novomatic sogar zu: Beste burgenländische Mannschaft ist derzeit Neusiedl, gefolgt von Draßburg. Beide Mannschaften spielen in der Regionalliga Ost.

Illedits ließ auf Anfrage des Rechercheteams wissen, dass das Sponsoring von Novomatic/Admiral zwischen 5.000 und 30.000 Euro pro Saison – je nach Erfolg – betragen habe.

