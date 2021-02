Raumplanung: Blockade vom Tisch

Demnach werde das Gesetz nicht mehr weiter blockiert. Details dazu und ob und in welchen Punkten das Raumplanungsgesetz möglicherweise abgeändert wird, damit es in Kraft treten kann, sollen am Donnerstagvormittag um 8.30 Uhr bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt bekannt gegeben werden.

Fotovoltaikabgabe als Zankapfel

Im Zentrum des Konflikts zwischen Bund und Land stand vor allem die Windkraft- und Fotovoltaikabgabe, die die Novelle des Raumplanungsgesetzes „als Ausgleich für die durch Fotovoltaikanlagen (…) und durch Windkraftanlagen bewirkte Belastung des Landschaftsbildes“ vorsieht. Mit einer landesweit einheitlichen Lösung werde auch eine fixe Rechtsgrundlage dafür geschaffen, welche konkreten Beträge eine Gemeinde erhalte, hieß es von der Landesregierung.

Die Bundesregierung sah in der Abgabe aber eine Beeinträchtigung von Bundesinteressen und erhob im Ministerrat Einspruch gegen die Raumplanungsnovelle – mehr dazu in Einspruch gegen Raumplanungsnovelle. Die neue Abgabe wirke kontraproduktiv für die Errichtung und den Betrieb von Windkraft- und Fotovoltaikanlagen auf Freiflächen und stehe damit „im starken Gegensatz“ zum aktuellen Regierungsprogramm. In der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag werde Landesrat Dorner zu den Schwerpunkten des Gesetzes im Bereich der Photovoltaik Stellung nehmen, hieß es in der Ankündigung.

Sonderlandtag zum Raumplanungsgesetz

Um 9.00 Uhr beginnt dann im Landhaus der von der ÖVP beantragte Sonderlandtag zum Raumplanungsgesetz – mehr dazu in Sonderlandtag zeitgleich mit U-Ausschuss. Die ÖVP hatte den Sonderlandtag beantragt, weil sie das Raumplanungsgesetz nach dem Einspruch des Ministerrats vergangen Woche nochmals auf Landesebene diskutieren wollte. Da der Sonderlandtag zeitgleich mit dem Commerzialbank-U-Ausschuss stattfindet, gingen deshalb die Wogen bei der Opposition hoch.