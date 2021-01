Krankenhaus Gols: Standort für Grüne ungeeignet

Das Areal zwischen Gols und Weiden wurde vergangenes Jahr von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als möglicher Standort präsentiert und liegt im Natura-2000-Gebiet. Gutachter Kurt Nadler hat sich das Gebiet aus der Sicht des Landschafts- und Naturschutzes angeschaut.

Es gibt laut Nadler mehrere Punkte, die gegen diesen Standort für das Krankenhaus Gols sprechen würden. Das Landschaftsbild würde sich verändern und bedrohte Tier- und Pflanzenarten hätten dort ihren Lebensraum. Außerdem erstrecke sich von Parndorf bis nach Halbturn ein fast geschlossenes Siedlungsgebiet. Zwischen Weiden und Gols befinde sich laut Nadler die noch einzig große Lücke. „Diese Lücke soll jetzt durch das neue Krankenhaus verbaut werden. Für einen ‚Berufsnaturkundler‘ Watschen würde ich mal sagen“, so Nadler.

Grüne wollen Gutachten Doskozil vorlegen

Die Grünen haben auch einen Rechtsanwalt mit dieser Sache beauftragt. Laut Heinrich Vanas Gutachten sei eine strategische Umweltprüfung erforderlich. Das Projekt würde mit einigen Punkten des Landesentwicklungsplans aus dem Jahr 2011 nicht übereinstimmen – etwa, dass der Zersiedelung entgegengewirkt werden soll.

ORF

„Der Standort ist völlig ungeeignet. Er entspricht auch nicht einmal Landesentwicklungsplan 2011. Der hat Verordnungscharakter, wo ganz klar beschrieben steht, wo Siedlungsgrenzen einzuhalten sind. Auch aus raumplanerischer Sicht eine Katastrophe. Wir werden alles dafür tun, damit ein anderer Standort gefunden wird“, so Regina Petrik, Landessprecherin der Grünen.

Die Grünen wollen beide Gutachten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vorlegen, sobald dieser wieder genesen ist. Petrik betonte erneut, dass sie nicht generell gegen ein Krankenhaus, sondern gegen diesen Standort, sei. Das sei auch der Standpunkt einer Bürgerinitiative, die ebenfalls ein Gutachten erstellt und dem Landeshauptmann bereits vorgelegt hat.

SPÖ: Standort besser erreichbar als Kittsee

In einer Aussendung verteidigte die SPÖ den geplanten Standort des Krankenhauses. Das neue Spital werde dazu beitragen, dass die Burgenländer wohnortnah medizinisch betreut werden, und sei besser erreichbar als der derzeitige Standort in Kittsee, so Gesundheitssprecher Kilian Brandstätter. Das Flächenwidmungsverfahren soll demnächst starten. Es sei jederzeit möglich, sich konstruktiv an dem Projekt zu beteiligen. „Ich verwehre mich aber dagegen, vorab mit Gutachten um sich zu schmeißen und die Gesundheit als politischen Spielball zu missbrauchen“, so Brandstätter.