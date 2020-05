Gols: Politdiskussion um Spitalsstandort

Die 82.000 Quadratmeter große Fläche, auf der das Krankenhaus Gols entstehen soll, befindet sich im Natura-2000-Schutzgebiet. Ein Umstand, den ÖVP und Grüne kritisieren. Neben Auswirkungen auf Landschaft und Natur befürchten sie unter anderem eine Verzögerung durch die entsprechenden Verfahren zur Flächenwidmung. Bei einem Natura-2000-Gebiet habe etwa die EU-Kommission ein Mitspracherecht, wenn die Fläche zuvor noch nicht in Bauland umgewidmet worden sei, hieß es von der ÖVP. Das könne den Prozess erheblich verlangsamen, man befürchte dadurch auch zusätzliche Planungskosten. Sowohl ÖVP als auch Grüne haben sich für die Errichtung eines Spitals in Gols ausgesprochen, allerdings an einem anderen Standort.

ÖVP für Prüfung von Alternativen

Ein Abänderungsantrag den Tagesordnungspunkt in der letzten Gemeinderatssitzung entsprechend umzuändern sei abgelehnt worden. Laut ÖVP und Grünen habe man auch Alternativstandorte vorgeschlagen – etwa ein Areal in der Nähe des Gewerbegebietes Richtung Mönchhof oder ein anderer Standort in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Dem Grundsatzbeschluss zur Widmung der geplanten Fläche habe man nicht zugestimmt. Es habe schon im Vorfeld zu wenig Informationen zur Standortauswahl gegeben, sagte ÖVP-Ortsparteiobmann Karl Heinz Schuster.

„Ende des Jahres 2019 wurde bei einer Gemeindevorstandssitzung erwähnt, dass ein Golser Grundbesitzer dem Land Burgenland eine Alternative für einen Standort in Gols vorgeschlagen habe. Dann durften wir einige Zeit später aus den Medien erfahren, dass der Standort in Gols fixiert wurde. Im Gemeinderat, im Gemeindevorstand ist diesbezüglich nie etwas gesprochen worden“, so Schuster. Auch habe man die durchgeführte Standortanalyse, mit der man zu diesem Standort gekommen sei, nicht einsehen dürfen.

„Alle Parteien waren bei den Informationssitzungen dabei“

Dass es zu wenig Informationen gegeben habe, will Bürgermeister Hans Schrammel (SPÖ) so nicht gelten lassen. Von Alternativvorschlägen habe er nur über die sozialen Medien erfahren. „Es gibt offiziell keine Eingabe für einen Ersatzstandort – beziehungsweise sind alle vier Parteien, die im Golser Gemeinderat vertreten sind, bei den Informationssitzungen dabei gewesen“, so der Golser Bürgermeister Hans Schrammel (SPÖ). Es habe auch eine Präsentation des Projektverantwortlichen der KRAGES gegeben, an der alle teilgenommen hätten, sagte Schrammel.

Alternativstandorte werden geprüft

Fest steht, dass die Gemeinde die Flächenwidmung auch ohne ÖVP und Grüne umsetzen könnte – wenn alle Verfahren positiv sind. Mit den 26 betroffenen Grundeigentümern wurde bereits ein entsprechender Optionsvertrag abgeschlossen, der nun drei Jahre lang gültig ist – mehr dazu in Standort für Krankenhaus Gols präsentiert. Alternativstandorte in der Gemeinde, dazu gehören auch jene Vorschläge der anderen politischen Parteien, würde man nun ohnehin prüfen, sagte SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Kilian Brandstätter. Das sei der normale Weg.

„Die weiteren Schritte sind jetzt die Einleitung eines SUP-Verfahrens (Anm.: Strategische Umweltprüfung). Hier werden alternative Standorte auch innerhalb der Gemeinde geprüft. Es wird auch mit Experten über das Projekt gesprochen – wegen der Naturverträglichkeit“, so Brandstätter. Der vorgelegte Standort eigne sich hervorragend, weil dort die wesentliche Infrastruktur bereits vorhanden sei – etwa Strom- und Kanalanschlüsse, die günstige Verkehrsanbindung oder die unmittelbare Nähe zur Bahnstrecke, so Brandstätter. Vieles davon sei bei Alternativstandorten weniger vorhanden und müsste teilweise erst erschlossen werden.

Baubeginn wäre für 2026 geplant

Läuft alles nach Plan, rechnet man seitens der SPÖ noch im kommenden Jahr mit der Ausschreibung eines europaweiten Architekturwettbewerbes für das Projekt. Hier möchte man auf die Gegebenheiten des Standortes besonders Rücksicht nehmen. „Wenn man sich die Therme in Frauenkirchen ansieht, so wurde sie auch gut an die Landschaft angepasst. Hier kann man das auch machen, zum Beispiel mit begrünten Dächern – oder was auch immer notwendig und gut ist. Das wird natürlich alles genau geprüft. Wir als Gemeinde Gols und auch ich als Bürgermeister haben großes Interesse, dass hier nichts gebaut wird, das nicht passt“, sagte Bürgermeister Schrammel.

Das bestätigte man auch seitens der Landes-SPÖ. Man wolle so gut es geht eine Holzbauweise forcieren und so wenig Beton wie möglich verwenden, sagte Brandstätter. Der Baustart soll 2026 erfolgen. 2030 soll das 140-Betten-Spital dann fertig sein. Wie hoch die Kosten dafür sein werden, ließe sich im derzeitigen Planungsstadium noch nicht abschätzen, hieß es seitens der SPÖ.