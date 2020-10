Bewerbungsphase für Tierschutzpreis startet

Seit Jahresbeginn ist etwa der Heimtiernotdienst im Einsatz. Hundebesitzer können sich im Notfall an diesen Dienst wenden. Es handelt sich um eine Kooperation mit der Tierärztekammer. Es gehe darum, „auch abseits der Öffnungszeiten der Tierärzte in fünf Versorgungsbezirken hier quasi eine Rundumbetreuung für Heimtiere anbieten zu können. Bis jetzt, also in den ersten zehn Monaten seit Bestehen, gab es knapp 400 telefonische Beratungen und knapp 850 Behandlungen“, sagt die zuständige Landesrätin und Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

ORF/Günter Welz

Für den Tierschutzpreis werden Sieger in vier unterschiedlichen Kategorien gesucht. Es werden Privatpersonen und Vereine geehrt, außerdem sind heuer zwei Kategorien für landwirtschaftliche Betriebe vorgesehen: In einer dieser speziellen Kategorien geht es um die wirtschaftliche Haltung alternativer Nutztierrassen, in der anderen um die Biohaltung mit Direktvermarktung. Den Siegern winken je 1.000 Euro als Prämie, anmelden kann man sich bis zum 6.November.

Viele Tiere vermittelt in Zeit des Lockdowns

Während andere Tierschutzhäuser in der Zeit des Coronavirus-Lockdowns geschlossen hatten, wurde im Tierschutzhaus Sonnenhof zwischen Eisenstadt und Siegendorf weitervermittelt. „Der Verlauf hat uns auch Recht gegeben, wir haben in dieser Zeit einen Großteil unseres Bestandes vermitteln können. Wir hatten am Anfang der Lockdown-Phase über siebzig Katzen im Haus – die haben wir alle vermitteln können, und auch sehr viele Hunde“ so Geschäftsführer Wolfgang Böck. Derzeit sind 120 Tiere untergebracht.