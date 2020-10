Welttierschutztag: Land will bei Jüngsten ansetzen

Man möchte beim Thema Tierschutz schon bei den Jüngsten ansetzen. Das Ziel von Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) ist es vor allem in den Pflichtschulen mindestens einen Schwerpunkt aus dem Bereich „Lernraum Natur“ zu etablieren. „Es ist ganz wichtig immer wieder zu betonen, dass der Kindergarten, die Kinderkrippe, die erste Bildungseinrichtung für unsere Kinder ist und wir genau die Themen Naturschutz, Umweltschutz, Tierschutz auch hier in dieser entsprechenden Phase thematisieren möchten.“

Ziel: Artenschutz den Kleinsten näherbringen

Der Artenschutz wird mit diesem Projekt den Kleinsten nähergebracht, so die für Tierschutz zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ): „Ich glaube, genau dort liegt der Schlüssel einer erfolgreichen Bewusstseinsbildung, dass man bei den Kleinsten schon beginnt. Je jünger man ist und mit den Bereichen Naturschutz, Umweltschutz, Tierschutz in Verbindung kommt, desto selbstverständlicher wird so ein nachhaltiges Verhalten dann auch im späteren Erwachsenenleben.“

Mappe „Kennst du die 10 Gartenfreunde?“

Der Verein „Tierschutz macht Schule“ hat eine Mappe gemeinsam mit Experten und Pädagogen speziell für den Kindergarten zusammengestellt. „Kennst du die 10 Gartenfreunde?“ stellt nützliche Insekten und Käfer vor, so Lea Mirwald vom Verein „Tierschutz macht Schule“. „Wichtig ist, dass wir die Kinder, egal ob ein bisschen jünger oder ein bisschen älter, in ihrer eigenen Lebenswelt abholen. Un die zehn Gartenfreunde findet man überall, egal ob es Herbst ist, oder Frühling, ob es regnet oder ob die Sonne scheint“, so Mirwald.

Die beiden Ressorts teilen sich die Kosten für das Tierschutzprojekt im Bildungsbereich. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 26.000 Euro.