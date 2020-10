„Homeless Animals“: Preis für Tierschutz

Der Tierschutzverein „Homeless Animals“ betreut momentan insgesamt 30 Katzen, es leben aber auch viele andere Tiere im Haus bzw. Hof des Vereins. „Die Hauptkandidaten sind sicher die Katzen. Kaninchen haben wir immer sehr viele. Momentan leben bei uns die unterschiedlichsten Tiere, von Hühnern über Ziegen bis hin zu Degus. Wir haben auch sehr viele exotische Tiere gehabt, oder auch eine Igelfamilie“, so Vereinsleiterin Tamara Gold.

Tamara Gold arbeitete zuerst bei einem anderen Tierschutzverein, bevor sie vor fünf Jahren gemeinsam mit ihrer Tochter „Homeless Animals“ gegründet hat. Die Beiden führen auch Streunerkastrationen durch und nehmen Katzenmütter mit ihrem Nachwuchs auf. Für alle Tiere werden neue Familien gesucht. „Jedes Tier findet irgendwann seine Familie. Es gibt oft Vermittlungen, wo die Katze oder der Hund danach wieder zurückgekommen sind. Aber irgendwann hat es für dieses Tier dann immer gepasst. Das gilt auch für scheue Katzen. In der Familie blühen sie dann irgendwann auf“, so Gold.

Tierschutz und artgerechte Tierhaltung

Es werden viele Vierbeiner aus den unterschiedlichsten Gründen abgegeben – Allergie, keine Zeit mehr, Umzug, Scheidung, Todesfälle. Es gibt auch viele Fundtiere. „Meine Kinder würden sich gerne gleich jedes Pflegetier behalten, aber das funktioniert leider nicht. Man muss Zeit dafür haben und sich das sehr gut überlegen“, so Michelle Koderholt.

Ein weiteres Anliegen des Vereins ist der nachhaltige Tierschutz und artgerechte Tierhaltung. Oftmals erleiden die Tiere schreckliche Schicksale: Die Henne „Chica“ wurde gemeinsam mit einer anderen Henne lebendig in der Tierkörperverwertung entsorgt. Sie hat überlebt und genießt jetzt ihr Leben auf dem Hof. „Ein lebendiges Tier wegwerfen – das versteht man absolut nicht“, so Gold. Mit dem Preis für das „Tierschutz-Engagement des Jahres“ ist auch eine Spende in der Höhe von 2.500 Euro verbunden. Mit dem Geld möchte man die Quarantänestation ausbauen und neue Kratzbäume besorgen.