Commerzialbank

Masseverwalter lässt Umweltpatente prüfen

In der Causa Commerzialbank hat Masseverwalter Michael Lentsch eine Prüfung über den Wert und die Vermarktung von Umweltpatenten in Auftrag gegeben, berichtete der „Kurier“. In der Verwertung Patente sehe Ex-Bankchef Martin Pucher die letzte Möglichkeit, einen Großteil des entstandenen Schadens doch noch gutzumachen.