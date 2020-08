Burgenland verzeichnet Nächtigungsplus

Das Burgenland verzeichnete im Juli 2020 447.622 Nächtigungen, das sind 17.488 Nächtigungen mehr als letztes Jahr und somit ein Plus von 4,1 Prozent. Die aktuellen Zahlen sind für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) der Beweis dafür, dass durch gezielte Maßnahmen und ein vielfältiges Angebot das Coronavirus-bedingte Fernbleiben der ausländischen Gäste problemlos ausgeglichen werden konnte. Die Bonus-Ticket-Aktion des Landes werde ebenfalls gut angenommen, so Doskozil.

Bei Gästen aus Wien wurden im Juli 2020 91.129 Nächtigungen verzeichnet, das sind 12.683 Nächtigungen mehr als im Juli 2019 – also ein Plus von 16,2 Prozent. Bei den Nächtigungen aus Tirol konnte eine Steigerung von 53,1 Prozent vermeldet werden, hieß es am Donnerstag vom Land.

Jänner bis Juli: Minus von 37,8 Prozent

Im Juli verzeichnet der Tourismus zwar ein Plus, in den restlichen Monate des Jahres schreibt der Tourismus aber ein Minus. In den Monaten Mai bis Juli wurde ein Minus von 31,9 Prozent und in den Monaten Jänner bis Juli ein Minus von 37,8 Prozent verzeichnet.