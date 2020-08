1.600 Bonustickets eingelöst

Konkret wurden im Juli bisher 1.635 Bonustickets in 150 heimischen Betrieben eingelöst. Die Auszahlung an die Betriebe beträgt bis jetzt insgesamt mehr als 120.000 Euro, heißt es in einer Aussendung des Landes. Die Resonanz habe die Erwartungen des Landes übertroffen, nach den Coronavirus-bedingten Einbrüchen, sei das ein höchst erfreuliches Ergebnis, so Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ).

75-Euro-Gutschein ab drei Nächten

Seit 1. Juli gilt das Burgenland Bonusticket. Ab drei Nächten in einem burgenländischen Beherbergungsbetrieb gibt es pro Person einen 75-Euro-Gutschein vom Land Burgenland – mehr dazu in Mit Bonusticket günstig im Land urlauben. Ziel des Bonustickets ist es, Burgenländerinnen und Burgenländern Urlaub im eigenen Land schmackhaft machen und heimischen Betrieben zu helfen. Die Aktion gilt bis noch bis 30. September 2020.