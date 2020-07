Bonusticket positiv angenommen

Die Tourismusbranche ist aufgrund der Coronavirus-Krise stark angeschlagen. Die Gäste aus dem Ausland fehlen oder kommen nur sehr zögerlich. Das Bonusticket soll daher Menschen aus der Umgebung anlocken, profitiere sollen davon dann nicht nur die Beherbergungsbetriebe.

Nicht nur Unterkünfte profitieren

„Wenn jemand hier im Hotel schläft, dann will er die Region begutachten, den Heurigen besuchen oder am See etwas unternehmen. Davon profitiert nicht nur ein Hotel, sondern eine Gemeinde und eine ganze Region“, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. „An diesem Wirtschaftskreis hängen sehr viele Arbeitsplätze, und umso wichtiger ist es, jetzt in dieser Krise diese Betriebe zu unterstützen und zu stützen“, ergänzte der SPÖ-Landtagsabgeordnete Kilian Brandstätter.

ORF

Der Illmitzer SPÖ-Nationalratsabgeordnete Maximilian Köllner zeigte sich zuversichtlich, dass seine Heimatgemeinde vom Bonusticket profitieren kann. „Wenn es mit dem Buchungsniveau des Juni weitergeht, dann kommt man heuer mit einem blauen Auge davon“, so Köllner. „Es ist ein großer Vorteil, wenn solche Aktionen greifen. Das darf man nicht unterschätzen, dass auch viele Gastronomen davon überleben, wenn mehr Burgenländer zu uns kommen“, ergänzte der Illmitzer Gastronom Christian Artner.

ORF

Kurfristige Buchungen, längere Aufenthalte

Auffällig ist, dass zum Teil kurzfristig gebucht wird. Viele Kunden fragen nach dem Bonusticket, das noch bis Ende September gilt. Das bestätigt auch ein Rundruf bei verschiedensten Hotels im ganzen Burgenland. „Die Gäste werden animiert, Urlaub zu Hause zu machen. Die Hemmschwelle, vielleicht einmal ein Vier-Stern-Hotel zu buchen, wird mit dem Bonusticket überwunden. Die Gäste schauen sich Betriebe an, die sie sonst vielleicht nicht buchen würden“, so der Illmitzer Hotelier Reinhard Sattler. Er sagte, dass neben den treuen Stammgästen auch neue Kunden kämen. Auch längere Aufenthalte scheinen heuer im Trend zu liegen.