Tunkel neuer Tourismuschef

Der Grafenschachener hat sich in einem Personalauswahlverfahren gegen zwölf weitere Kandidaten durchgesetzt. „Tunkel ist ein versierter Reiseveranstalter, der im Burgenland lebt und das Burgenland gut kennt“, so Doskozil. Der bisherige Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton wechselt zur Dachmarke Burgenland.

ORF

Die kurzen Hosen habe er längst abgelegt, so Tunkel am Dienstag: „Wer dachte, dass hier jetzt ein Berufsjugendlicher in kurzer Hose vor euch steht, der weiß wenig über das, was ich bis jetzt gemacht habe. Ja, es stimmt, es gibt einfachere und fadere Job, aber kurze Hosen waren vielleicht an 20 Tagen im Jahr mein Outfit.“ Was ihm das Coronavirus nicht wegnehmen könne, sei sein ausgezeichnetes Netzwerk im Tourismus. Er sei ein Teamplayer und werde versuchen, die Tourismusverantwortlichen im Land mitzureißen: „Ich habe gelernt, touristische Produkte medial zu präsentieren, zu positionieren und zu vermarkten – auf klassische Art und Weise, über klassische Medien, und über digitale Medien und Social Media.“

„Menschen für das Burgenland begeistern“

Zu seinem Konzept wollte er noch nichts sagen, Tunkel ersuchte um die üblichen 100 Tage Schonzeit. Nur so viel: „Ich möchte die Leute, den Touristen, die Mitarbeiter, meine Mitarbeiter vom Burgenland begeistern.“ Tunkel sei schon in jungen Jahren ein Querdenker gewesen, so Doskozil – der wie Tunkel aus Grafenschachen kommt: „Für mich ist es ganz wichtig, und daher auch diese Personalentscheidung, dass an der Spitze des Burgenland Tourismus jemand steht, der dem Land verbunden ist, dem Land als Burgenländer verpflichtet ist und dieses burgenländische Bild auch selber lebt.“ Tunkel wird seinen neuen Job im September antreten.

„Summer Splash“: Tunkel wurde zum Krisenmanager

25 Jahre veranstaltete Didi Tunkel Matura- und Eventreisen. Er ist über Österreichs Grenzen hinaus bekannt als Gründer von Summer Splash. Unter dieser Marke organisierte Tunkel für insgesamt 175.000 Jugendliche Maturareisen. Nach der politischen Krise in der Türkei 2016 und der damit verbundenen Absage der Veranstaltungen musste er sich als Krisenmanager bewähren, sein Unternehmen geriet wirtschaftlich in Schieflage. Die Coronavirus-Krise heuer bedeutete schließlich das Aus für sein Lebenswerk.

Kritik: ÖVP ortet Freunderlwirtschaft

Die ÖVP ortet bei der Bestellung des neuen Tourismusdirektors Freunderlwirtschaft. In der Ausschreibung wäre keine Qualifikation gefragt gewesen, sondern lediglich Erfahrung im Eventmanagement, und sie war damit voll zugeschnitten auf Tunkel, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram in einer Aussendung.

Die SPÖ wies die ÖVP-Kritik an der Bestellung von Tunkel zum neuen Chef des Burgenland Tourismus zurück. Tunkel sei „ein europaweit bekannter und erfolgreicher Tourismusmanager mit jahrzehntelanger Erfahrung“, so SPÖ-Tourismussprecher Gerhard Hutter.

FPÖ skeptisch wegen „wirtschaftsfeindlichem SPÖ-Umfeld“

FPÖ-Tourismussprecher Alexander Petschnig wünscht in einer Aussendung Didi Tunkel alles Gute für seine Aufgabe. Tunkel werde schnell sehen, dass die Arbeit in einem „angesichts der SPÖ-Alleinregierung schlicht wirtschaftsfeindlichen Umfeld“ eine andere sei.