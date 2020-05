„Summer Splash“-Veranstalter insolvent

Das Risiko für die Maturareise „Summer Splash“ war zu hoch, heißt es in einer Aussendung. Tunkel kritisiert, dass Staatshilfen ausgeblieben seien. Im laufenden Geschäftsjahr stehen 1,8 Millionen Euro Ausgaben null Euro Einnahmen gegenüber. Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung hat es seitens „Splashline“ bereits vor zwei Wochen gegegeben – mehr dazu in Maturareise „Summer Splash“ abgesagt. Sämtliche Kunden bekommen Anzahlungen bar aufs Konto zurückbezahlt, heißt es seitens „Splashline“.

ORF

Splashline hat seit 25 Jahren Maturareisen von Kroatien über Italien bis in die Türkei veranstaltet. Das Unternehmen wurde vom Grafenschachener Didi Tunkel gegründet. „Es ist mehr als schmerzhaft. Ich verliere mein Lebenswerk, muss 18 fixe MitarbeiterInnen kündigen, rund 200 Event- und Vertriebsleute verlieren ihren Job. Aber die Absage von ‚Summer Splash‘ und die Rückzahlung der Anzahlungen an unsere Kunden sind für mich aus ethisch-moralischen Gründen alternativlos, somit ist auch dieser Schritt alternativlos", so Tunkel.