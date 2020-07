Zukunft von Konzertveranstalter gesichert

Im Skandal rund um die Commerzialbank Mattersburg bangt der Konzertveranstalter bekanntlich um rund 34 Millionen Euro an Einlagen – mehr dazu in Commerzialbank: Barracuda zittert um Millionen. Jetzt steht fest, dass das Unternehmen auf jeden Fall weitermachen kann.

Finanzierungsplan sichert Fortbestand

„Dank eines umfassenden Finanzierungsplans ist der Geschäftsbetrieb der Barracuda Gruppe gewährleistet und damit insbesondere auch der beiden Festival-Flaggschiffe Nova Rock und Frequency“, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Barracuda-Chef Ewald Tatar zeigte sich "überwältigt, wie schnell und unkompliziert CTS Eventim zur Stelle war. „Wir sind wirklich sehr froh, eine so starke und flexible Unternehmensmutter zu haben. Wir freuen uns für Hunderttausende Musikfans aus dem In- und Ausland, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen können und die Zukunft von Nova Rock, Frequency und Hunderten Konzerten pro Jahr gesichert ist“, so Tatar.

CTS-Geschäftsführer Klaus-Peter Schulenberg betonte, auch in Zeiten der Coronaviruskrise eine langfristige Unternehmensstrategie verfolgen zu wollen. Man sei sich des „enormen Potenzials von Barracuda absolut bewusst“. Das Team um Tatar könne sich „auch in turbulenten Zeiten voll auf uns verlassen“. Gemeinsam werde man „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um mit Blick auf die Vorgänge um die Commerzialbank Mattersburg unsere Rechte zu wahren.“

1,4 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

CTS Eventim hatte erst Anfang des Jahres 71 Prozent von Barracuda Music übernommen – mehr dazu in Nova Rock: Deutsche übernehmen Mehrheit. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA erwirtschaftete laut Aussendung im Jahr 2019 in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,4 Milliarden Euro.