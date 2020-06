Tatar will im Herbst Konzerte veranstalten

Details dazu wollte Tatar am Donnerstag vorerst nicht verraten. Es gehe jedenfalls um Stehplatz-Konzerte in der Größenordnung von bis zu 3.000 Menschen. Ein entsprechendes Konzept sei bei den zuständigen Stellen abgeliefert worden, auf eine Rückmeldung warte man aber noch, so Tatar. Er kritisierte: „Momentan spricht man zwar mit Experten, die ich nicht weiß, ob sie wirklich Experten sind. Mit uns spricht man momentan nicht, obwohl wir eigentlich die Experten sein sollten in dem Land.“ Man kämpfe aber darum, dass man den Konzertbetrieb bereits 2020 wieder hochfahren könne. Man werde die Situation sicher nicht aussitzen, sagte Tatar.

Nova Rock als Online-Stream mit vier Bands

Für alle Nova-Rock-Fans die nicht bis 2021 warten wollen, gibt es bereits am 12. Juni ein Streaming-Festival, aufgezeichnet mit den vier österreichischen Bands Kaiser Franz Josef, Seiler und Speer, Black Inhale und Reverend Backflash direkt am Gelände in Nickelsdorf. Große Festivals, die noch heuer etwa in Serbien oder Kroatien durchgeführt werden, würden zeigen, ob sie ein Risiko mit sich brächten, sagte Tatar im Hinblick auf das Nova Rock 2021. Man werde sehen, wie diese Festivals reüssieren würden und das werde schon auch eine Basis für 2021 sein. Momentan denke er aber nicht darüber nach, wie er Covid-19-Maßnahmen in ein Nova Rock 2021 einflechten werde. Denn er gehe nicht davon aus, dass er das machen müsse.

Sting 2021 im Schlosspark

Die Planungen für das Jahr 2021 laufen bereits auf Hochtouren: Das „Lovely Days“-Festival wurde auf den 10. Juli 2021 verschoben – ohne Absagen oder Änderungen. Kurz davor, am 7. Juli 2021, spielt Police-Frontman Sting ein Konzert im Schlosspark Eisenstadt. Für ein weiteres Event hinter dem Schloss laufen die Planungen.