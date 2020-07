Commerzialbank: Barracuda zittert um Millionen

CTS Eventim hält über eine Tochtergesellschaft 71 Prozent an der Barracuda Holding GmbH – mehr dazu in Nova Rock: Deutsche übernehmen Mehrheit. Die genauen Auswirkungen der von der Finanzmarktaufsicht (FMA) verhängten Untersagung des Geschäftsbetriebs der Commerzialbank Mattersburg – wodurch der Bank auch die Auszahlung bestehender Einlagen untersagt ist – ließen sich noch nicht abschließend beurteilen. Eventim und Barracuda würden die Situation „sehr genau beobachten“ und „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Rechte zu wahren“, hieß es in der CTS-Eventim-Aussendung.

Nova Rock und Frequency

Barracuda Music mit Chef Ewald Tatar steht hinter so erfolgreichen Festivals wie Nova Rock und Frequency. CTS Eventim ist ein international führender Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Ticketing. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets vermarktet. In Österreich gehört das Onlineportal oeticket zur Eventim-Gruppe.

Der Konzertveranstalter Barracuda ist nicht der einzige Großkunde der Commerzialbank, der um Millionen bangt. Bekannt wurde bisher, dass auch die Energie Burgenland rund fünf Millionen Euro bei der Commerzialbank veranlagte. Die börsennotierte Wiener Technologiefirma Frequentis zählte bisher zu den größten Kunden der Bank und zittert nun um 31 Millionen Euro – mehr dazu in Großkunden bangen um Einlagen.