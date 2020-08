Fast eine Milliarde Euro will die Energie Burgenland im kommenden Jahrzehnt in den Ausbau Erneuerbarer Energien stecken – von Photovoltaik, über Windenergie bis hin zur E-Mobilität. Das sei laut Vorstandsvorsitzenden Michael Gerbavsits ein Mitgrund für die Lehrlingsoffensive der Energie Burgenland. „Da werden wir viele neue Mitarbeiter brauchen, die in diesen Bereichen tätig sein werden. Diese Mitarbeiter wollen wir jetzt auch selber ausbilden“, so Gerbavsits.

ORF

Außerdem würden durch die coronabedingte Wirtschaftskrise in vielen Unternehmen geplante Lehrstellen gestrichen. Bei der Energie Burgenland wolle man deshalb man als Leitbetrieb ganz bewusst ein anderes Signal setzen und mehr Lehrlinge aufnehmen als üblich. „Wir suchen 21 neue Lehrlinge, die wir heuer im Herbst und im ersten Halbjahr 2021 aufnehmen werden“, so Gerbavsits.

Aufruf an junge Frauen, sich zu bewerben

Die ersten elf Lehrplätze sind auf der Homepage der Energie Burgenland bereits ausgeschrieben – darunter kaufmännische Lehrberufe, aber vor allem auch technische Lehrberufe. „Ich starte dabei explizit einen Aufruf an junge Mädchen, sich für technischlastige Berufe zu bewerben“, so Personalchefin Beate Pauer-Zinggl.

Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) begrüßt die Initiative der Energie Burgenland, weil damit Fachkräfte ausgebildet werden, die auch das Burgenland dringend braucht. „Jede Investitionsoffensive und jede Offensive mit Firmenansiedlungen hat den Hintergrund der Facharbeiter. Firmen siedeln sich nur dort an, wo sie eben das nötige Fachpersonal vorfinden“, so Illedits. Auch das Land Burgenland investiere deshalb verstärkt in die Lehrlingsausbildung. Die Energie Burgenland bildet derzeit 40 Lehrlinge aus, im September kommen zehn weitere dazu.