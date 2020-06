Energie Burgenland: Ausbauoffensive startet

Die drei neuen Windkraftanlagen in Nickelsdorf werden nach der Inbetriebnahme Strom für rund 5.400 Haushalte produzieren. Die Erweiterung des Windparks Nickelsdorf ist der Beginn der dritten Windkraft-Ausbauphase der Energie Burgenland. „Wir werden in dieser dritten Ausbauphase 51 neue Anlagen errichten, aber auch 61 alte Anlagen aus der ersten Ausbauphase abbauen. Obwohl wir dann zehn Anlagen weniger haben, wird der Output um 25 bis 30 Prozent steigen“, so der Vorstandsvorsitzende Michael Gerbavsits.

Wichtiger Beitrag für die Klimaziele 2050

In Summe investiert die Energie Burgenland 233 Millionen Euro in Windkraftanlagen – Investitionen, die auch zur Erreichung der burgenländischen Klimaziele beitragen sollen. Bis zum Jahr 2050 will das Burgenland klimaneutral sein. Eine wesentliche Rolle dabei spielt die Windkraft.

ORF

„Ich glaube das ist etwas, was das Burgenland auszeichnet. Wir sind damit auch eine Vorzeigeregion in ganz Europa. Das ist mittlerweile etwas, für das wir bekannt sind. Und es ist auch ein Weg, den wir in Zukunft weitergehen wollen. Das ist auch Teil der Klimastrategie. Und diese Anlagen fallen da natürlich genau ins Konzept“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Windräder in Nickelsdorf gehen Anfang 2021 in Betrieb

Insgesamt betreibt die Energie Burgenland 225 Windkraftanlagen. Allein in Nickelsdorf sind es neun – plus der drei, die jetzt errichtet werden. „Wir sind sehr froh, dass wir hier einen wichtigen Beitrag auch zu dieser Alternativenergie leisten können“, sagt dazu der Nickelsdorfer Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ). Die ersten drei Windräder der aktuellen Ausbauphase sollen bereits Anfang nächsten Jahres in Nickelsdorf in Betrieb gehen.