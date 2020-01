Doskozil kündigt SPÖ-Alleinregierung an

Doskozil will trotzdem in der nächste Woche mit allen Parteien Gespräche führen, wie er in der ZIB 2 sagte: „Mir schwebt da vor, dass wir inhaltliche Arbeitsübereinkommen in dem einen oder anderen Bereich vielleicht erzielen können, weil es ja wichtig ist, ein sehr gutes Ergebnis auch zu transformieren im Burgenland und natürlich auch auf Bundesebene die entsprechenden Ansprechpartner zu haben.“

Burgenland-Wahlsieger Hans Peter Doskozil (SPÖ) im Gespräch Landeshauptmann und SPÖ-Spitzenkandidat Hans Peter Doskozil im ZIB-2-Interview mit Martin Thür.

Es werde aber keine „Koalition light“ werden, so Doskozil: „Nicht falsch verstehen, eine absolute Mehrheit ist eine absolute Mehrheit. Es wird aus meiner Sicht mit diesem Ergebnis keine Regierungsbeteiligung einer anderen Partei geben.“ Aber es könne thematische Arbeitsübereinkommen geben.

ÖVP berät am Montag, FPÖ macht blau

Die ÖVP hat bei der Wahl zwar ein kleines Plus von 29 auf 30,6 Prozent erzielt, angesichts der absoluten roten Mehrheit von knapp 50 Prozent haben die Türkisen aber nicht wirklich etwas zu lachen – mehr dazu in SPÖ schafft Absolute. Ob Parteiobmann Thomas Steiner infrage gestellt wird, bleibt abzuwarten.

Der bisherige Koalitionspartner FPÖ musste am Wahlsonntag bluten und fiel von 15 auf knapp unter zehn Prozent. Am Montag machen die Freiheitlichen traditionsgemäß blau. Ihre Gremien tagen erst am Dienstag. Auch bei der FPÖ könnte sich über kurz oder lang die Obmannfrage stellen. Die Grünen hatten vorerst auch noch keinen konkreten Termin, sie wollten sich „im Laufe der Woche“ beraten.