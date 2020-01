Erdrutschsieg für SPÖ

Für die SPÖ Burgenland ist es ein erfolgreicher Wahlsonntag – mehr dazu in Alle Ergebnisse im Detail. Sie kommt laut aktueller Hochrechnung auf 50,0 Prozent der Stimmen, das bedeutet gegenüber der Landtagswahl 2015 ein Plus von 8,0 Prozentpunkten. Es war die erste Landtagswahl mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als SPÖ-Spitzenkandidat.

ORF/SORA

Leichte Zugewinne für ÖVP

Auch die ÖVP kann leichte Zugewinne verbuchen. Sie erhält 30,6 Prozent der Stimmen und gewinnt damit gegenüber 2015 1,5 Prozentpunkte. Vor fünf Jahren fuhr die ÖVP ihr historisch schlechtestes Landtagswahlergebnis ein.

FPÖ verliert stark, Grüne stagnieren

Die FPÖ, die ja bisher Koalitionspartner der SPÖ in der burgenländischen Landesregierung war, gehört diesmal zu den Wahlverlierern. Sie bekommt 9,8 Prozent der Stimmen. Das sind um 5,3 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Landtagswahl. Die Grünen sind an diesem Sonntag unter den Erwartungen geblieben, sie kommen auf 6,7 Prozent der Stimmen, das ist ein Plus von 0,3 Prozentpunkten.

LBL und NEOS nicht im Landtag

Die LBL verpasst mit 1,3 Prozent der Stimmen den Wiedereinzug in den Landtag klar. Auch NEOS kommt nur auf 1,7 Prozent der Stimmen und scheitert erneut an der Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag.

ORF/SORA

Mandatsstand laut aktueller Hochrechnung

Die Mandatsverteilung im Landtag nach derzeitigem Stand: 19 Mandate für die SPÖ, das ist ein Gewinn von vier Mandaten und würde die absolute Mehrheit im Landtag bedeuten. Noch ist aber nicht klar, ob das 19 Mandat bei der SPÖ bleibt, so die Hochrechner. Die ÖVP kommt auf elf Mandate, die FPÖ verliert zwei Mandate und wird mit vier Mandataren in den Landtag einziehen. Die Grünen halten ihre zwei Mandate.