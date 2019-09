Viele Freibäder im Burgenland haben noch in der ersten Schulwoche offen, einige sogar bis Mitte September. In Oberwart will man es spontan entscheiden, wann das Freibad für heuer wirklich schließt.

„Ein extremer Sommer“ Egal ob Bademeister oder Badegast: Im Freibad in Oberwart freut man sich über einen tollen Sommer.

Auch die Seebäder am Neusiedler See, etwa in Rust und Mörbisch ermöglichen witterungsabhängig – auch noch im September das Baden im Freien.In der Landeshauptstadt Eisenstadt ist hingegen seit Sonntag wirklich Schluss.