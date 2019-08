Der zweitwärmste Sommer der Messgeschichte geht langsam zu Ende. Der langjährige Mittelwert, der seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1767 ermittelt wird, wurde um 2,7 Grad überschritten. An einzelnen Wetterstationen wurden neue Rekordwerte gemessen – wie zum Beispiel in Andau (Bezirk Neusiedl am See), wo am 1. Juli offiziell 37,1 Grad gemessen wurden.

Meisten Freibäder in der ersten Schulwoche geöffnet

Auch die Bilanz der burgenländischen Freibäder kann sich sehen lassen, auch wenn es noch keine offiziellen Zahlen gibt. In der Landeshauptstadt Eisenstadt ist das Freibad im Schlosspark nur mehr am 1. September offen. Schwimmbegeisterte können aber in das Hallenbad, das wieder geöffnet hat, ausweichen. Eisenstadt ist allerdings eine Ausnahme, denn alle anderen Freibäder im Burgenland haben zumindest in der ersten Schulwoche noch offen, zum Beispiel in Oberpullendorf, Mattersburg und auch in Güssing.

ORF

Seebäder in Rust und Mörbisch bis Ende September offen

Andere Gemeinden, wie Jennersdorf und Neufeld, ermöglichen bis zum 15. September das Schwimmen im Freien. Auch in Oberwart will man so lange wie möglich offen halten und spontan entscheiden, wann das Freibad schließt. Wenn es Mitte September kühler werden sollte, will man zumindest einen Teilbetrieb, also bis 17.00 Uhr, aufrechterhalten. Am längsten offen haben die Seebäder am Neusiedler See: Rust und Mörbisch ermöglichen – witterungsabhängig – bis Ende September das Baden im Freien.