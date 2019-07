Mehr als 80.000 Kubikmeter Trinkwasser gibt derzeit der Wasserleitungsverband nördliches Burgenland (WLV) an heißen Tagen an seine Kunden ab. Zum Vergleich: Im Winter sind es etwa 35.000 Kubikmeter. Laut dem technischen Leiter des WLV, Helmut Herlicska, sei der Verbrauch momentan sehr hoch, die Versorgung sei allerdings gesichert.

Zufrieden mit dem schönen, heißen Wetter sind die See- und Schwimmbadbetreiber. In den Bädern rund um den Neusiedler See werden seit Wochen hohe Besucherzahlen verzeichnet. Das Schwimmbad Siegendorf besuchen an Wochenenden 1.500 Gäste pro Tag. An Spitzentagen im Juli wurden auch schon 2.000 Badelustige gezählt.

ORF

Siegendorf: 30 Prozent Plus im Vergleich zu 2018

Laut Bademeister Ronald Welkovits sind etwa 30 Prozent mehr Gäste ins Bad nach Siegendorf gekommen als im Vorjahr. Sehr zufrieden mit dem Besuch des Schwimmbades ist man auch in Jennersdorf. „Heuer waren der Juni und der Juli perfekt. Was ich mich zurückerinnern kann, hat es im Juni noch nie ein derartig perfektes Wetter gegeben“, so Bademeister Günther Wagner.

Im Juli wurde heuer mit 37.1 Grad die höchste Temperatur am 1. Juli gemessen. Am kühlsten war es am 11. Juli in Kleinzicken mit 7,3 Grad. Österreichweit gehört der heurige Juli zu den zehn wärmsten Monaten seit Beginn der Messgeschichte.