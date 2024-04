Alfred Lehner ist neuer Bildungsdirektor

Der 62-jährige Buchschachener war zuletzt als Regionalkoordinator im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) tätig. Zuvor war Lehner Hauptschuldirektor in Markt Allhau (Bez. Oberwart) und Schulqualitätsmanager.

Doskozil: Lehner ist „Vollblut-Pädagoge“

„Alfred Lehner ist ein Vollblut-Pädagoge mit unglaublicher Erfahrung und Kompetenz. Er kennt die Bildungslandschaft in all ihren Facetten und hat sich in seinen bisherigen beruflichen Stationen als innovativer Bildungsexperten einen hervorragenden Namen gemacht“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Doskozil ist überzeugt davon, dass Alfred Lehner die Idealbesetzung für die komplexe und herausfordernde Funktion des Bildungsdirektors ist. Am wesentlichsten sei, dass alle Schülerinnen und Schüler die bestmöglichen Bildungschancen bekommen.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gratuliert Lehner, der aus seiner Sicht die Herausforderungen des burgenländischen Bildungssystems genau kenne, weil er auf eine umfassende berufliche Laufbahn zurückblicken könne.

Zur Person

Der 1962 geborene Alfred Lehner war von 1984 bis 2002 in Markt Allhau und Horitschon Hauptschullehrer für Deutsch, Bewegung und Sport. Von 2003 bis 2015 war Lehner Direktor der Hauptschule/NMS Markt Allhau. Von 2015 bis 2020 war er als Pflichtschulinspektor/Schulqualitätsmanager für die Bezirke Oberwart und Oberpullendorf zuständig. 2018 begründete Lehner den Blog Schulautonomie.at und war Clusterbeauftragter im BMBWF. Seit 2020 arbeitete der 62-Jährige als Referent für Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Bundesministerium.

Reaktionen

„Im Schulwesen gibt es stetig neue Herausforderungen, denen wir uns in Zukunft gemeinsam stellen und die Bildungslandschaft zukunftsorientiert gestalten werden“, heißt es von Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth und Wirtschaftskammerdirektor Harald Schermann freuen sich auf Lehner: "Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels braucht es Fachleute im Bildungsbereich, die engen Kontakt mit der Wirtschaft halten, um die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten.“