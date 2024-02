Letzter Arbeitstag von Bildungsdirektor Zitz

Doskozil bezeichnete Zitz als professionellen Umsetzungspartner in der Bildungsdirektion. In der Amtszeit von Zitz seien viele Projekte und innovative Initiativen umgesetzt worden, so Winkler. Vor allem bei der Einbindung digitaler Kommunikationsmittel und Lernplattformen in den Unterricht sei der scheidende Bildungsdirektor ein Vorreiter gewesen, aber auch bei zahlreichen Projekten, die dem Zeitgeist entsprächen und die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung voranbrächten.

Zitz wird wieder unterrichten

Zitz war seit 2014 zunächst Amtsführender Präsident des Landesschulrates und seit der Umstrukturierung zur Bildungsdirektion 2019 Bildungsdirektor für Burgenland. Nach den Semesterferien wird er an die Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Neusiedl am See zurückkehren, wo er bereits von 1995 bis 2005 als Lehrer für Wirtschaftspädagogik und Informatik tätig war. Zitz trat nicht nur als Bildungsdirektor zurück, sondern legte auch alle seine politischen Funktionen in der SPÖ zurück.

Die Ausschreibung für die Nachfolge von Zitz läuft noch bis zum 29. Februar.