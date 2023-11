Zitz tritt als Bildungsdirektor zurück

Die Bildungsdirektion in Eisenstadt war zuvor der Landesschulrat. Seit 2014 leitet der 54-jährige Heinz Josef Zitz die Behörde. Zuerst als Amtsführender Landesschulratspräsident, nach einer Verwaltungsreform dann als Bildungsdirektor. Seine Funktion wäre 2025 ausgelaufen. Neuerlich beworben hätte er sich nicht mehr, sagte er. Ab kommenden Februar zieht er sich verfrüht zurück.

„Werde wieder Lehrer“

„Meine Frau hat eine sehr starke Beinverletzung seit 2022 und ich muss sie zu Hause pflegen und werde sie begleiten auf dem Weg zurück ins normale Arbeitsleben“, so Zitz. Er werde ab 13. Februar 2024 wieder als Lehrer an der Bundeshandelsschule und Bundeshandelsakademie Neusiedl am See arbeiten. „Ich werde meinem Urberuf, den ich vor über 20 Jahren ausgeübt habe, wieder nachgehen“, so Zitz im Interview mit ORF Burgenland-Redakteurin Patricia Spieß.

ORF

Zitz zieht positive Bilanz

Die Bildungsdirektion ist eine Mischung aus Bundes- und Landesbehörde und weisungsgebunden gegenüber dem Bildungsministerium und der Landesregierung. Die Bildungsdirektion verwaltet sozusagen Bundes- und Landesschulen. Sie ist für rund 4.300 Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich, die Behörde selbst hat 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Bilanz des scheidenden Bildungsdirektors:

„Wir sind in den IKM-Testungen (Anm.: Informelle Kompetenzmessung) österreichweit führend, wir sind im Prinzip bei den Maturaergebnissen österreichweit im Spitzenfeld. Ich bin überzeugt davon, dass das burgenländische Bildungswesen sehr gut aufgestellt ist. Wir sind das einzige Bundesland, das keinen wirklichen Lehrermangel hat“, so Zitz.

ORF

Nachfolge offen, Doskozil dankt Zitz

Die Nachfolge ist offen. Die Funktion wird ausgeschrieben. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat dann ein Vorschlagsrecht gegenüber dem Bildungsministerium. Aus seinem Büro hieß es am Mittwoch gegenüber dem ORF Burgenland, dass die Ausschreibung vorbereitet werde. Heinz Josef Zitz habe jedenfalls dazu beigetragen, das Burgenland „zum Vorreiter“ im Bereich Bildungspolitik zu machen. „Ich habe großes Verständnis für die persönliche Entscheidung von Heinz Zitz, mir tut es aber sehr leid, dass wir einen so erfahrenen Bildungsmanager verlieren“, so Doskozil.

Winkler: „Respekt, Wehmut und Dankbarkeit“

Auch Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) teilte in einer Aussendung mit, dass sie die Entscheidung von Zitz „mit Respekt, Wehmut und vor allem Dankbarkeit" zur Kenntnis nehme. "Ich war Heinz Josef Zitz nicht nur beruflich sehr verbunden. Da wir seit meinem Amtsantritt gut zusammengearbeitet haben, ist daraus ein freundschaftliches Arbeitsverhältnis entstanden. Heinz Josef Zitz hat das Bildungswesen in den letzten Jahren sehr stark geprägt“, so Winkler.

FPÖ bezweifelt Freiwilligkeit des Rückzugs

FPÖ-Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej bezeichnete Zitz als „ausgewiesenen Fachmann“ und „Pädagogen, der viel für das burgenländische Schulwesen erreicht hat“. Allerdings äußerte der FPÖ-Politiker Zweifel an der Freiwilligkeit des Rückzugs von Zitz und bezeichnete diesen als „nächstes Personalopfer des Systems Doskozil“.