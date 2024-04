Pilgersdorfer auf Platz eins in den Charts

Als Musiker ist Max Schabl ein Urgestein der Szene. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Liedermacher mit kritischen Texten und kabarettistischem Schmäh unterwegs. Seine Fans nennen ihn liebevoll „Austropop-Legende“. Das Publikum beschert ihm im Jahr 2019 auch einen Preis beim ORF Burgenland Literaturwettbewerb „Textfunken“ – mehr dazu in „Textfunken“: Welzl und Schabl gewinnen.

Zwischen Klassenzimmer und Bühne

In diesem Jahr gründete er auch seine Alternative Rock-Band „Das Volk der Mäuse“ – mehr dazu in Max Schabl und das Volk der Mäuse. „Mit einer Band ist alles viel energetischer und man tut sich leichter auf der Bühne und es macht natürlich mit Freunden mehr Spaß“, so Schabl. Der erste Platz in den Indie-Charts für „Die Vögel vom Fastfood-Restaurant“ war für Schabl ein unheimlich schönes Gefühl und eine Wertschätzung für die Arbeit.

ORF

In der Arbeitswelt ist Schabl als Sozialpädagoge für junge Menschen verantwortlich. Jahrelang war er in einem Kinderwohnheim tätig, jetzt unterrichtet der Pilgerdsdorfer in der Polytechnischen Schule in Oberpullendorf. Dem Musiker gefällt die Arbeit mit den jungen Menschen. „Erst im Tun erkennt man, wie viel Potenzial in den Menschen steckt“, so Schabl. Die Burschen des Fachbereichs Bau sind 14 beziehungsweise 15 Jahre alt. In diesem Alter begann Max Schabl mit seiner Musik. Unzählige Konzerte und vier Alben später kommt im Frühjahr 2025 die neue Platte von Max Schabl & Band. Live spielt er mit dem „Volk der Mäuse“ am 4. Mai in Mannersdorf an der Rabnitz.