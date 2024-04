SPÖ-Landesliste für NR-Wahl beschlossen

Die Landesliste wird vom Nationalratsabgeordneten und Illmitzer Bürgermeister Maximilian Köllner angeführt. Auf Platz zwei kandidiert SPÖ-Landesgeschäftsführerin Jasmin Puchwein. Jürgen Schabhüttl, Bürgermeister in Inzenhof, ist die Nummer Drei – mehr dazu in Nationalratswahl: SPÖ präsentierte Liste.

Abgesegnet wird die Landesliste am kommenden Samstag beim SPÖ-Bundesparteirat in Wieselburg, dort wird auch die SPÖ-Bundesliste für die Nationalratswahl beschlossen. Auf dieser kandidiert auch der ehemalige Verteidigungsminister Norbert Darabos, für den die burgenländische Landespartei Platz elf erkämpft hat. Bei der EU-Wahl hatte er letztlich auf ein Antreten verzichtet, nachdem er an aussichtsloser Position gestanden wäre – mehr dazu in EU-Wahl: SPÖ-Burgenland stellt keinen Kandidaten auf.