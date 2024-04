Nationalratswahl: SPÖ präsentiert Liste

Derzeit stellt die SPÖ Burgenland mit Maximilian Köllner und Christian Drobits zwei Nationalräte. Drobits tritt nicht mehr an, der 32-jährige Köllner geht erneut ins Rennen – und diesmal nicht nur als Spitzenkandidat des Regionalwahlkreises Nord, sondern auch als Erster der Landesliste. „Ganz klar wollen wir die zwei Mandate natürlich im Burgenland behalten“, heißt es von Köllner.

Auf Platz zwei der Landesliste steht durchaus überraschend Landesgeschäftsführerin Jasmin Puchwein – sie hat somit Außenseiterchancen auf einen Einzug in den Nationalrat. Puchwein ist gebürtige Steirerin und wohnt nun in Eisenstadt. Der Listendritte Jürgen Schabhüttl saß bereits im Nationalrat und im Bundesrat. Aktuell ist der Polizist und Bürgermeister aus Inzenhof Referent im Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Doskozil: „Optimale Mischung“

„Wir haben eine junge und sehr weibliche Landesliste. Gleichzeitig kandidieren Personen, die bereits politisch erfahren sind“, so Landesparteichef Doskozil über die „optimale Mischung“. „Wir sind mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Burgenland bestens aufgestellt.“ Beschlossen wird die Landesliste am Landesparteirat, der am 19. April im Kulturzentrum Eisenstadt stattfindet.

Die 14 Kandidaten auf der Landesliste sind nach Köllner und Puchwein auf Platz drei Schabhüttl, Olivia Kaiser, Michael Sgarz, Vanessa Franziska Sommer, Christoph Frühstück, Denise Kramelhofer, Yvonne Übelbacher, Sophie Eder, Rudolf Rogatsch, Hannah Grandits, Karin Vukman-Artner und Carina Pinzker.