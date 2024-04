Grenzübergang Schattendorf erneut gesperrt

Rund um das Osterwochenende haben unbekannte Täter gezielt mit einem Bohrer eine Sicherheitsschleife unter dem Asphalt beschädigt. Die Anlage beim Grenzübergang ist somit wieder außer Betrieb. Die Straße ist für Autofahrerinnen und Autofahrer wieder gesperrt. Erst vergangenen Juli wurde die Polleranlage kurz nach Inbetriebnahme von unbekannten Tätern beschädigt – mehr dazu in Schattendorf: Grenze nach Vandalenakt wieder gesperrt.

Videoüberwachung geplant

Da es bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres zu so einem Vorfall kam, denkt man in der Gemeinde erneut über die Installation einer Videoüberwachung nach. Da es sich um einen öffentlichen Ort handle, brauche man eine entsprechende Genehmigung, so Bürgermeister Thomas Hoffmann (SPÖ). Man habe bereits ein entsprechendes Ansuchen bei der Datenschutzkommission eingebracht. „Erst danach werden wir die nächsten Schritte setzen, um die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen“, sagte Hoffmann.

Bernhard Hull

Wie lange der Grenzübergang für die Autofahrerinnen und Autofahrer gesperrt bleibt, lässt sich laut dem Bürgermeister aktuell nicht abschätzen. Beim letzten Vandalenakt war die Anlage knapp fünf Monate außer Betrieb – mehr dazu in Grenzübergang Schattendorf wieder passierbar. Für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für Radfahrerinnen und Radfahrer bleibt der Grenzübergang weiterhin geöffnet.