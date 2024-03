BAST nun doch auch in Ollersdorf

Ein Gemeindemitarbeiter habe sie bereits abgeholt, so Illedits am Montag. Sie rechnet damit, dass die Tafeln in dieser Woche montiert werden. Bürgermeister Bernd Strobl (ÖVP) erklärte gegenüber dem ORF Burgenland, dass er dazu nichts mehr sagt. Der Bürgermeister ist der Ansicht, dass das Land die Tafeln zahlen müsste – mehr dazu in Ollersdorf: Posse um BAST-Tafeln geht weiter und Streit um BAST-Tafeln in Ollersdorf.