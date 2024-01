Ollersdorf: Posse um BAST-Tafeln geht weiter

In einer skurrilen Gemeindeposse wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. Das Anrufsammeltaxi wird in Ollersdorf auch in den kommenden Wochen nicht stehenbleiben, frühestens in zwei Monaten wird es soweit sein. Der Grund: Die Gemeindearbeiter werden frühestens Anfang März die Infotafeln an den Haltestellen montieren.

Tafeln kosten rund 1.000 Euro

Zur Vorgeschichte: Als das burgenländische Anrufsammeltaxi (BAST) im September den Betrieb aufnahm, weigerte sich Ollersdorfs Bürgermeister Bernd Stobl (ÖVP) Infotafeln für die Haltestellen zu finanzieren. Kostenpunkt: rund 1.000 Euro. Die Begründung von Strobl lautet, dass das Land zugesagt habe, sämtliche Kosten zu übernehmen und es solle daher auch für die Tafeln aufkommen – mehr dazu in Streit um BAST-Tafeln in Ollersdorf.

ORF

SPÖ-Vizebürgermeisterin Tanja Illedits bemühte sich um eine Lösung im Sinne der Bevölkerung und bot an, die Tafeln aus eigener Tasche zu bezahlen – mehr dazu in Ollersdorf: Illedits will BAST-Tafeln bezahlen. Einen entsprechenden Antrag wollte sie in die Gemeinderatssitzung am 29. Dezember einbringen, doch es kam anders. Illedits zog den Antrag zurück, weil die ÖVP-Fraktion in dieser Sitzung ankündigte, dass die Gemeinde die Tafeln zwar montieren würde. Ollersdorf wolle aber keinesfalls Partner der Verkehrsbetriebe Burgenland werden.

ORF

Sie habe abklären müssen, was das bedeutet, ob das Anrufsammeltaxi unter diesen Umständen Ollersdorf überhaupt anfahren würde, so Illedits. Mittlerweile weiß sie, dass keine Gemeinde Partner der Verkehrsbetriebe Burgenland ist. Das sei nicht notwendig, sagt Wolfgang Werderits, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Burgenland. Sobald die Tafeln montiert sind, werde die Gemeinde angefahren.

Illedits kündigt weiteren Anlauf an

Tanja Illedits will nun einen weiteren Anlauf unternehmen. Sie sei auch bereit, das Montagematerial für die Tafeln aus eigener Tasche zu zahlen. Die Gemeindearbeiter, die die Tafeln montieren sollen, kommen allerdings erst Anfang März aus der Winterpause zurück, so Illedits. Die nächste Gemeinderatssitzung ist Ende März. Für die Ollersdorfer Bevölkerung heißt es, was das Anruftaxi anbelangt, also weiter: Bitte warten.