Seewinkel: Wehranlagen um Wasser zu halten

Im Seewinkel im Burgenland werden derzeit rund 30 temporäre Wehranlagen in den vorhandenen Entwässerungsgräben errichtet. Diese sollen das Wasser möglichst lange in der zuletzt von Trockenheit geprägten Region halten, so Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).