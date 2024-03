Klinik Gols: Gesetzesänderung vor Beschluss

Im Vorfeld der Landtagssitzung sprechen die Grünen von einem „Durchpeitschen“ des Spitalsgesetzes, das sich gegen den Naturschutz richte. Klubobfrau Regina Petrik kündigte einen Antrag mit der Forderung an, einen anderen Standort für das in Gols (Bezirk Neusiedl am See) geplante Spital zu suchen.

ÖVP will „Einkaufstour“ des Landeshauptmannes beenden

Unterstützung bekommt die SPÖ vom parteifreien Abgeordneten Geza Molnar – mehr dazu in Klinik Gols: Land will Gesetz ändern. Er spricht sich für die Gesetzesänderung aus, weil das geltende Recht den praktischen Anforderungen nicht mehr genüge. Von der ÖVP sind am Donnerstag zwei Entschließungsanträge zu erwarten. Ein Antrag fordert einen Stopp der „unkontrollierten Einkaufstour das Landeshauptmanns“ mit Bezug auf die erworbene Siegendorfer Zuckerfabrik und die Therme Stegersbach. Ein zweiter Antrag verlangt einen raschen Stromnetzausbau im Burgenland, so Klubobmann Markus Ulram.

Chancengleichheitsgesetz wird beschlossen

Die Freiheitlichen bringen einen Antrag mit dem Titel „Asyl-Aufnahmestopp statt Asylobergrenze“ ein. Klubobmann Johann Tschürtz verlangt zudem eine Änderung des Getreideabkommens mit der Ukraine zum Schutz heimischer Bauern. Auf der Tagesordnung steht auch der Beschluss des Chancengleichheitsgesetzes. Es richtet sich an Menschen mit Behinderung und räumt ihnen zusätzliche Rechte und Leistungen ein.