Chronik

Wasserschaden in neuer Klinik Oberwart

In der Klinik Oberwart sorgt ein Wasserschaden für zusätzliche Arbeit – und das wenige Wochen vor Eröffnung des Spitals. Die Gesundheit Burgenland bestätigte am Freitag einen Bericht der Kronen Zeitung, wonach der Schaden in der Dialysestation aufgetreten ist. Einfluss auf den Zeitplan habe all das aber nicht.