Klinik Oberwart: Weiterer Schritt für Onkologie

Die Landeszielsteuerungskommission, ein Gremium bestehend aus Vertretern des Landes und der Sozialversicherungsträger, hat auf Antrag der Gesundheit Burgenland die eigene Abteilung für moderne Krebstherapien in der Sitzung am Dienstag einstimmig angenommen.

Der Beschluss sei eine wichtige Etappe in dem Prozess, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der betont, dass man mit der Schaffung der onkologischen Abteilung auf steigende Fallzahlen reagiere. Außerdem werden immer mehr burgenländische Patientinnen und Patienten trotz geltender Gastpatienten-Regelung immer öfter von größeren Spitälern in anderen Bundesländern zurückgewiesen, kritisiert Doskozil.

Abteilung Innere Medizin wird geteilt

Die Ausschreibung des Primariats werde derzeit vorbereitet, weitere Schritte folgen. Ziel sei es, die Abteilung zu schaffen, bis die neue Klinik Oberwart in Betrieb geht, heißt es in einer Aussendung.

Die Abteilung für Innere Medizin wird geteilt, die Onkologie wird anders als bisher als eigene Abteilung geführt. Diese neue Abteilung wird das Fach Onkologie (Diagnostik und Behandlung von Tumorerkrankungen) übernehmen, mit einer angeschlossenen Palliativstation.

In der Abteilung für Innere Medizin verbleiben die allgemeine internistische Medizin, die Kardiologie (Herzmedizin), die Nephrologie (Nierenmedizin) inklusive Dialysestation sowie die Gastroenterologie (Medizin des Magen- und Darmtraktes).

Logistikcenter neben Klinik Oberpullendorf

Neben der Klinik Oberpullendorf entsteht derzeit ein neues Logistikcenter, wodurch der Krankenhausstandort gestärkt werde, erklärte Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Mittwoch bei der Gleichenfeier auf der Baustelle. Baubeginn war Ende Juni dieses Jahres, in Betrieb genommen werden soll das Logistikcenter Ende September 2024, kündigte er an. 17,8 Mio. Euro werden in den Neubau investiert.

Landesmedienservice Burgenland

Im neuen Gebäude werden künftig alle Servicefunktionen, die bisher verstreut über das Klinikareal angesiedelt waren, gebündelt untergebracht. Darunter sind etwa das Medikamentendepot, das Techniklager, die Wäscheversorgung, der Speisesaal und die Küche. 4.180 Quadratmeter auf vier Geschossen sind dafür vorgesehen.

Erwartet wird, dass die Betriebsführung dadurch effizienter wird, etwa bei der Abfalllogistik, bei Anlieferung und Abtransport von Verbrauchsmaterialien oder bei der Speiseversorgung. Die im Altbestand der Klinik frei werdenden Flächen werden zunächst zur Errichtung neuer Dienstzimmer für das medizinische Personal genutzt.

Franz Öller startet als kaufmännischer Geschäftsführer

Weitere Neuerungen gibt es auch in der Geschäftsführung der Gesundheit Burgenland: Der 49-jährige Betriebswirt und Gesundheitsmanager Franz Öller aus Graz beginnt am 1. Dezember bei der Gesundheit Burgenland als kaufmännischer Geschäftsführer.

Gesundheit Burgenland

Die Entscheidung war seit Juli fix, aufgrund der vertraglichen Frist mit dem bisherigen Dienstgeber musste mit dem tatsächlichen Start gewartet werden. Öller war bischer in der Geschäftsführung des Tauernklinikums und dessen Muttergesellschaft Gesundheit Innergebirg GmbH tätig. Öller und der medizinische Geschäftsführer Stephan Kriwanek bilden damit die Doppelspitze der Geschäftsführung der Gesundheit Burgenland.

Doskozil, Aufsichtsratsvorsitzender der Gesundheit Burgenland, kündigte bereits vor vier Jahren eine „Offensivstrategie“ in der burgenländischen Gesundheitsversorgung an. „Eine Offensivstrategie verlangt auch entsprechende Weichenstellungen im Management. Diese haben wir angekündigt und umgesetzt“, sagt Doskozil.

Öller habe sich aufgrund der „pionierhaften Vorreiterrolle“ des Burgenlandes für die Position des kaufmännischen Geschäftsführers beworben, wie er sagt. Denn europaweit sei das Gesundheitswesen im Umbruch.