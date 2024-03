Erster Storch in Rust gelandet

Er habe eine große Auswahl, so der Obmann des Storchenvereins, Igor Smrtnik. Erst vor knapp zwei Wochen wurden die Nester gereinigt und instandgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt bezog schon in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) der erste Storch sein Nest – mehr dazu in Erster Storch im Burgenland angekommen

ORF

23 Paare und 44 Jungstörche im Vorjahr

In Vorjahr ließ sich in Rust das erst Paar am 14. März nieder. Grundsätzlich rechne man ab Anfang März mit den ersten Sommergästen, so Smrtnik. Ende März bis Mitte April seien meist alle da, sodass man eine Zählung machen könne. Im Vorjahr wurden in Rust 23 Storchenpaare und 44 Jungstörche gezählt.

Ganz ohne Störche musste Rust aber auch im Winter nicht auskommen: Sechs Tiere sind nicht in den Süden gereist, sondern haben im Burgenland überwintert – mehr dazu in Sechs Störche verbringen Winter in Rust